8(83177)6-80-08

Задай вопрос об уборке территорий

С 8 по 14 февраля Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проводит горячую Интернет-линию и 14 февраляс 10.00 до 12.00 горячую телефонную линию по теме: «Содержание и организация уборки ...

ПРИЕМНАЯ ГРАЖДАН

С 25 по 27 января главное управление ЗАГС Нижегородской области проведет горячую Интернет­линию по теме: «Порядок получения повторных свидетельств и иных документов, подтверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта ...
Все новости Выкса
Еженедельная рассылка

Каждую неделю мы делаем рассылку для своих читателей и сообщаем о последних новостях города Выкса и всех сфер бизнеса.

Подписаться на рассылку

«Красные зори» стали еще ближе!

Группа изданий «Красные Зори» - что это?

Издания «Красные Зори» – это информация на любой вкус и реклама на любой кошелек.
«Красные Зори» – это качество и профессионализм.
Одним словом, «Красные Зори» – это стиль успешной жизни.
Мы поможем развить бизнес, повысить продажи, расширить клиентскую базу. Предложим нестандартные решения в продвижении ваших услуг. Поделимся интересной информацией, а самое главное –избавим от всякого негатива и плохих новостей. Только позитив, только яркие краски, только хорошее настроение!
Работаем эффективно, качественно, с улыбкой!

Регионы распространения информации

Нижегородская область


совокупный тираж - 45000!!!
Заказать рекламу
Декабрь 2016 - Январь 2017

Декабрь 2016 - Январь 2017

Читайте в номере:

 

- Что принес нам трудный год?

- ТЭСЦ-5: 30 лет – 30 фактов

- Конкурс состоялся!

- Коллекция, достойная музея

- Откуда есть и пошел новый год

Печатные издания “Красные зори”, газеты