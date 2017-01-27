«Красные зори» стали еще ближе!

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Календарь знаменательных дат-2017

19 январяв Городской библиотеке «Отчий край» состоялась презентация пятого выпуска ежегодного краеведческого издания «Календарь знаменательных дат г. Выксы» на 2017 год. Впервые календарь был выпущен в 2013 году. Это издание ...

9 февраля заместитель Губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский проведет личный прием граждан

Записаться на прием можно до 02 февраля 2017 года
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Декабрь 2016 - Январь 2017

Декабрь 2016 - Январь 2017

Читайте в номере:

 

- Что принес нам трудный год?

- ТЭСЦ-5: 30 лет – 30 фактов

- Конкурс состоялся!

- Коллекция, достойная музея

- Откуда есть и пошел новый год

Печатные издания “Красные зори”, газеты