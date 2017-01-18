«Красные зори» стали еще ближе!

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Построй свой плот мечты!

Построй свой плот мечты!

сомп

Иппотренажер для борьбы с ДЦП

Конные прогулки полезны для здоровья, однако далеко не всем по карману и уж тем более не каждый обладает достаточной для них физической подготовкой. Между тем, езда на лошади особенно показана ...
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Группа изданий «Красные Зори» - что это?

Издания «Красные Зори» – это информация на любой вкус и реклама на любой кошелек.
«Красные Зори» – это качество и профессионализм.
Одним словом, «Красные Зори» – это стиль успешной жизни.
Мы поможем развить бизнес, повысить продажи, расширить клиентскую базу. Предложим нестандартные решения в продвижении ваших услуг. Поделимся интересной информацией, а самое главное –избавим от всякого негатива и плохих новостей. Только позитив, только яркие краски, только хорошее настроение!
Работаем эффективно, качественно, с улыбкой!

Регионы распространения информации

Нижегородская область


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Декабрь 2016 - Январь 2017

Декабрь 2016 - Январь 2017

Читайте в номере:

 

- Что принес нам трудный год?

- ТЭСЦ-5: 30 лет – 30 фактов

- Конкурс состоялся!

- Коллекция, достойная музея

- Откуда есть и пошел новый год

Печатные издания “Красные зори”, газеты